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В Ростовской области посекло осколками многоэтажки, частные дома и машины: что известно

В Ростовской области посекло осколками многоэтажки, частные дома и машины: что известно

Всего за время отражения воздушной атаки на соседний с нами регион уничтожены примерно 50 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 16 района области.

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