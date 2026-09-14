В Ростовской области посекло осколками многоэтажки, частные дома и машины: что известно

Всего за время отражения воздушной атаки на соседний с нами регион уничтожены примерно 50 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 16 района области.
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