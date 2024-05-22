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Между Эргином Атаманом и болельщиками «Фенербахче» произошел конфликт возле входа в отель

Между Эргином Атаманом и болельщиками «Фенербахче» произошел конфликт возле входа в отель

Инцидент случился во время прибытия «Панатинаикоса» в отель на «Финал четырех» Евролиге в Берлине. Группа болельщиков «Фенербахче», собравшаяся возле отеля, чтобы поприветствовать турецкую команду, начала освистывать подъехавший автобус «Пао».

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