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«Атланта» отказалась включать Кобе Бафкина в пакет активов по обмену Паскаля Сиакама

«Атланта» не смогла провести с «Торонто» обмен Паскаля Сиакама из-за нежелания расставаться с молодым игроком Кобе Бафкином, выбранным под 15-м номером на драфте этого года.

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