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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поздравил курсантов и сотрудников НВВКУ с 58-й годовщиной со дня основания училища

Андрей Травников поздравил курсантов и сотрудников НВВКУ с 58-й годовщиной со дня основания училища

Глава региона поздравил всех выпускников училища – и ветеранов и выпускников, кто собрался сегодня в Академгородке, и тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в разных уголках нашей страны и всего мира:  «Поздравляю с очередной, 58-й годовщиной со дня создания Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища! Сегодня НВВКУ – гордость не только Новосибирской области, но и всей России! Политработники и разведчики всегда являлись элитой вооружённых сил, и во все времена, на всём протяжении истории нашего училища оно достойно пополняло эту элиту наших войск.

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