Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Росс
    Вообще - стыдно с глупыми общаться. Пора сайт ставить в минус."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...
  • Владимир Росс
    Вообще, при первой возможности, постараюсь, чтобы проверили высказывания на разжигание ненависти и продвижение иностр..."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...
  • Владимир Росс
    А ты и есть тот, кто против русского народа и всем русским желает всего плохого. Тебе даже и понимать русский язык не..."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...

Крик отчаяния

Крик отчаяния

Англичане пытаются подтвердить легитимность Зеленского на посту президента Андрей Соколов    На днях в Киев примчалась из Лондона спасательная бригада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Абсолютно согласен с автором в том, что Зеленский обожает &quot; как бывший комик, постоянно быть в центре внимания СМИ&quot;. Любой психолог скажет, что неуёмное желание быть в центре внимания является психическим отклонением, так как без этого такие люди чувствуют свою неполноценность, а постоянное внимание даёт им ощущение своей значимости !!! Отсюда вывод - Зеленский является психически больным человеком !!! Недаром всем известно, что &quot;звёзды&quot; начинают болеть &quot;звёздной болезнью&quot; ... Ну и куда может завести страну &quot;звезданутый&quot; майданутый клоун ???
Ответить
13 час.
Николай Лежнин
Да конечно лигитивный. Особенно турчинов, парашенко. У них КРЫША в Вашингтоне ОГО-ГО.
Ответить
12 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;легитимная власть перешла к главе Верховной рады. &quot;                            Любой военный конфликт заканчивается  мирным соглашением или капитуляцией. А кто будет уполномочен подписывать этот акт или договор, если Россия не признает легитимность президента? Глава Верховной Рады Стефанчук на себя такую ответственность брать боится. Тогда война может длиться и пять лет ещё... Что, страна будет без выборов и с не признанным главой, который ещё и генералами командует? Ситуация...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх