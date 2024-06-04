Англичане пытаются подтвердить легитимность Зеленского на посту президента Андрей Соколов На днях в Киев примчалась из Лондона спасательная бригада.
Крик отчаяния
Комментарии
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Владимир Карпов
Абсолютно согласен с автором в том, что Зеленский обожает " как бывший комик, постоянно быть в центре внимания СМИ". Любой психолог скажет, что неуёмное желание быть в центре внимания является психическим отклонением, так как без этого такие люди чувствуют свою неполноценность, а постоянное внимание даёт им ощущение своей значимости !!! Отсюда вывод - Зеленский является психически больным человеком !!! Недаром всем известно, что "звёзды" начинают болеть "звёздной болезнью" ... Ну и куда может завести страну "звезданутый" майданутый клоун ???
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13 час.
Николай Лежнин
Да конечно лигитивный. Особенно турчинов, парашенко. У них КРЫША в Вашингтоне ОГО-ГО.
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12 час.
ВМ
Владимир Минаков
"легитимная власть перешла к главе Верховной рады. " Любой военный конфликт заканчивается мирным соглашением или капитуляцией. А кто будет уполномочен подписывать этот акт или договор, если Россия не признает легитимность президента? Глава Верховной Рады Стефанчук на себя такую ответственность брать боится. Тогда война может длиться и пять лет ещё... Что, страна будет без выборов и с не признанным главой, который ещё и генералами командует? Ситуация...
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12 час.
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