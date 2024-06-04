Крик отчаяния

Владимир Карпов Абсолютно согласен с автором в том, что Зеленский обожает " как бывший комик, постоянно быть в центре внимания СМИ". Любой психолог скажет, что неуёмное желание быть в центре внимания является психическим отклонением, так как без этого такие люди чувствуют свою неполноценность, а постоянное внимание даёт им ощущение своей значимости !!! Отсюда вывод - Зеленский является психически больным человеком !!! Недаром всем известно, что "звёзды" начинают болеть "звёздной болезнью" ... Ну и куда может завести страну "звезданутый" майданутый клоун ???

Николай Лежнин Да конечно лигитивный. Особенно турчинов, парашенко. У них КРЫША в Вашингтоне ОГО-ГО.