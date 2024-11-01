Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего

Дмитрий Гурин

то что в 90-е кто мог, умел и хотел, покупали предприятия, ресурсы и т.д. "за здрасьте" это понятно. Весть вопрос в том что они с этим потом сделали. Одни делили и продавали по частям, другие продавали или просто "отделяли" убыточные или неликвидные куски а с вкусной "сердцевиной" проводили всяческие экономические "этюды", третьи старались вывести эти предприятия из под "утилизации". Так что тут придется нашим прокурорам, судьям и адвокатам хорошо поработать мозгами у большинства которых он запрограммированы на совершенно другое.