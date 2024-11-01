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Царьград

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Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего

Кланы, кравшие у России в эпоху Чубайса, могут лишиться в России всего

Конституционный суд России разрешил бороться с коррупцией бессрочно, отменив сроки исковой данности по этим делам.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пора уже этих из 90-х козлов и козлят лишить всего наворованного!
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4 час.
Maxim
Начинать надо с электросетей в регионах..
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3 час.
Дмитрий Гурин
то что в 90-е кто мог, умел и хотел, покупали предприятия, ресурсы и т.д. &quot;за здрасьте&quot; это понятно. Весть вопрос в том что они с этим потом сделали. Одни делили и продавали по частям, другие продавали или просто &quot;отделяли&quot; убыточные или неликвидные куски а с вкусной &quot;сердцевиной&quot; проводили всяческие экономические &quot;этюды&quot;, третьи старались вывести эти предприятия из под &quot;утилизации&quot;. Так что тут придется нашим прокурорам, судьям и адвокатам хорошо поработать мозгами у большинства которых он запрограммированы на совершенно другое.
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11 мин.

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