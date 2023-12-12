Взрывчатку, мины и боеприпасы нашли в двух домах в Запорожской области

Сотрудники отдела по противодействию экстремизму Временного управления МВД России в Запорожской области совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии нашли в двух домах в селе Семёновка Мелитопольского района взрывчатые вещества, мины и боеприпасы.