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Русская весна

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  • Гарий Щерба
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«Это может иметь очень плохие последствия»: главный критик командования ВСУ уже «сдала» Красноармейск (КАРТА)

«Это может иметь очень плохие последствия»: главный критик командования ВСУ уже «сдала» Красноармейск (КАРТА)

«Это может иметь очень плохие последствия»: главком ВСУ Александр Сырский заранее внушил Владимиру Зеленскому мнение, что Красноармейск (Покровск) не защитить, сообщил зампред оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая.

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