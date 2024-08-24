«Это может иметь очень плохие последствия»: главный критик командования ВСУ уже «сдала» Красноармейск (КАРТА)

«Это может иметь очень плохие последствия»: главком ВСУ Александр Сырский заранее внушил Владимиру Зеленскому мнение, что Красноармейск (Покровск) не защитить, сообщил зампред оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая.
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