Путин сменил глав Ростовской и Тамбовской областей

Отставку губернаторов Ростовской области Василия Голубева и Тамбовской области Максима Егорова принял президент России Владимир Путин, 5 ноября сообщает пресс-служба администрации главы государства в Telegram-канале «Кремль.
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