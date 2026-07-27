До 33°: жара из Омской области не уходит. По данным синоптиков, во вторник и среду воздух прогреется до +27…+32°, местами пройдут дожди и грозы.
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До 33°: жара из Омской области не уходит. По данным синоптиков, во вторник и среду воздух прогреется до +27…+32°, местами пройдут дожди и грозы.
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