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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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CAS о распределении медалей командного турнира Олимпиады-2022: «Суд приступит к обсуждению решения в ближайшее время»

12 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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