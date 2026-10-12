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Царьград

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Затеяли ремонт? Получите штраф. Что можно и нельзя менять в квартире, за что грозят последствия

Затеяли ремонт? Получите штраф. Что можно и нельзя менять в квартире, за что грозят последствия

Вы решили сделать ремонт? Это нормально – хочется обновить квартиру, сделать её удобнее, может быть, объединить кухню с гостиной или расширить санузел.

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