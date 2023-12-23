Займет место ЗРК Iron Dome: произведен запуск ракеты AIM-9X Sidewinder из новой зенитной системы Enduring Shield

Компания Leidos в рамках создания новой системы ПВО Enduring Shield («Несокрушимый щит») для армии США изготовила первый комплект ЗРК и провела его испытания, осуществив запуск зенитной ракеты AIM-9X Sidewinder.
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