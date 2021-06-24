Сбежал из ресторана

Элина МорозоваСбежал из ресторана Познакомился на СЗ с девушкой. По общению приятная, спокойная, без закидонов. О деньгах вообще речи не шло.Вернуться к статье123НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNataly))) прикольно пожрал и не заплатив слинял.Интересно а девицу поймали расплатится заставили или ей тоже удалось брюшко на халяву набить?МДя, всё же суров и непредсказуем нынче ресторанный бизнес)))) всяк приходит всяк жрёт, но ни каждый платит..... ЖУткие истории и кошмар нашего времени. пора фильмы ужасов снимать под названием: -" налёт саранчи на кофетерий"Элина МорозоваА девица- подсадная ресторанная утка..Natalyудивило только одно:- вот как так можно """"О деньгах вообще речи не шло. Договорились встретиться. Пригласил в кафе, заехал за ней. Приехали(вкусная грузинская кухня, обсуждали заранее)"""" меню обговорить можно и нужно , а о том кто оплачивает ужин даже слова не сказать вот они встретились и кто на этой встрече гость а кто приглашающая сторона т.е. кто оплачивает совместную трапезу об этом теперь заранее говорить не принято что ли?Элина МорозоваНе знаю чего теперь у них там. Я всегда предпочитала и предпочитаю ходить в ресторан с хорошо знакомыми и близкими людьми или одна.ирина Северова северова (гуляева)Дааа... благородно...Высокие отношенияNatalyВ чем разница между настоящей леди и обычной женщиной или между истинным джентльменом и просто мужчиной?Оказывается, все дело в маленькой монетке, за которой кроется глубокий смысл.Есть женщины и мужчины. А есть леди и джентльмены. Сначала так аристократов называли, в Викторианскую эпоху. А потом так стали называть воспитанных, образованных людей, которые имеют чувство собственного достоинства и признают его у других. Уважают себя и уважают других. А разница между мужчиной и джентльменом и между леди и женщиной — всего один пенс. Мелкая монетка. Хотя не в монетке дело, конечно.Одна писательница давным-давно приехала в Лондон. И увидела, извините, общественный туалет — отдельно стоящее здание с двумя входами. Над каждой дверью была надпись: «Вход для женщин бесплатный. Для леди — один пенс», «Вход для мужчин бесплатный. Для джентльменов — один пенс». Пока изумленная писательница размышляла об отличии леди от женщин, к ней подошел полицейский и деликатно спросил, не дать ли ей пенс. Может, у нее проблема с мелочью, так он готов услужить леди, как истинный джентльмен.Вот уж действительно, странные они, эти чопорные англичане. Но в этой истории есть глубокий смысл: леди и джентльмены всегда платят за себя. Не бегут, пихая других локтями, чтобы ухватить что-то задаром, даже если можно это сделать. Не пользуются бесплатным, если в состоянии заплатить. И всегда благодарят за услугу, пусть даже никто не требует благодарности. Они не привыкли пользоваться «халявой», истинные леди и джентльмены. Не потому, что их заставляют платить. А потому, что плата за услугу или за вещь позволяет сохранить чувство собственного достоинства. Самоуважение. Иногда всего лишь пенс нужно отдать. Но одни не платят даже мелкую монетку. А другие считают своим долгом заплатить за себя. Отблагодарить, рассчитаться, соблюсти негласные правила, даже если это никто не увидит и не оценит. Да еще деликатно помогут тому, кто оказался в затруднительном положении.Быть мужчиной или женщиной могут все. Никаких усилий обычно прилагать не надо. А вот быть леди или джентльменом не все могут. Хотя разница иногда в мелкой монетке, которую можно отдать. А можно сберечь или просто позабыть заплатить. Но с этого грошика начинается наша самооценка. Самоуважение и уважение к другим людям... Есть один простой способ поднять самооценку — заплатить, если можешь заплатить. Отблагодарить, если можешь отблагодарить. Даже если платы и благодарности не требуют и не ждут. Леди и джентльмены всегда платят за себя.Денис Л5 тысяч за жрачку с незнакомой чувихой, это для лохов. И бабы с ресторанщиками договариваются как облапошить идиота.)))NatalyМногие девушки и женщины на сайтах знакомств специально ищут мужчин, которые готовы их бесплатно накормить вкусное едой в каком-нибудь атмосферном месте. Я считаю это неприемлемым! Если вы только-только познакомились и даже еще не сформировали мнение о своей спутнице, относитесь к походу в ресторан, как к деловому обеду. А, как известно, на деловом обеде каждый платит за себя сам. Плюс ко всему не все девушки после того как их накормят деликатесами едут к вам домой. Это просто возмутительное поведение! Ты развлекаешь их вечером, угощаешь, стараешься быть милым, а у них вдруг возникают дела на вечер! А иногда после того, как все наелись, выясняется, что у женщины уже есть бойфренд и он ждёт её у входа. В таком случае мужчине, который пригласил и угостил, не избежать разочарования. К тому же у многих красивых женщин очень хороший аппетит. Они могут съесть больше вас и выпить больше. Когда приходит время заказа и официант услужливо разворачивает свой блокнот, женщина забывает, что она была до этого времени на диете или была вегетарианкой. В ход идёт всё: от поджаренных баклажанов до свиной рульки в кисло-сладком соусе. И мужчине приходится выкладывать в конце вечера кругленькую сумму: 5-7 тысяч рублей. Это больно бъёт по карману. Так что советую всем мужчинам заранее предупреждать женщин, с которыми они идут на свидание в ресторан, о том, что счёт будет раздельный и не позволять им манипулировать вами!ГусЕнаПротивно. Жалко парнишуNatalyконечно жалко))))) он то наверное губёшки раскатал, что накормив девку на три копейки оторвется на ней в койке, отсношав её во все щели во всех позах на месяц вперёд спермы насливает аж тысяч на 10-15 руб с запасом)))) а тут такой облом никто теперь не хочет за два кусочка колбаски отрабатывать программу" сношай меня долго еппи бесконечно" и уж тем более никто альфонса не покормит не пожалеет голодного безработного мужичка. совсем обнаглели меркантильные жучки.ГусЕнаЭто ж первое свидание.Борис ШумиловНе дай Бог, так оголодать.))))) https://www.youtube.com/watch?v=CTl3ugKdzTAКомментировать
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