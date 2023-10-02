Гороскоп со 2 по 8 октября: у Раков рывок в карьере, а у Весов накал страстей

У всех представителей знаков зодиака наступает период активного проявления творческого потенциала. Согласно гороскопу на неделю с 2 по 8 октября 2023 года, ожидается множество интересных и полезных разговоров.
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