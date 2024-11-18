Сорокаградусный народ: продажи алкоголя в России в 2024 году достигли рекорда за семь лет

За первые десять месяцев 2024 года розничные продажи алкогольной продукции в России достигли рекордного уровня — было реализовано 184,2 миллиона декалитров, согласно данным Росалкогольтабакрегулирования (РАТК).
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