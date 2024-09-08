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Сидни Суини в пелерине, Ана де Армас в розовом боди с прозрачной юбкой и Джуд Лоу на премьере фильма "Эдем" в Торонто

Сидни Суини в пелерине, Ана де Армас в розовом боди с прозрачной юбкой и Джуд Лоу на премьере фильма "Эдем" в Торонто

На международном кинофестивале в Торонто 7 сентября прошла премьера фильма “Эдем” режиссера Рона Ховарда о группе людей, которая решает покинуть цивилизацию и в поисках смысла жизни отправиться на Галапагосские острова.

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