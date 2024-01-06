Акции Apple названы бесперспективными — инновации в iPhone закончились, на сервисы давят регуляторы

В первый торговый день 2024 года акции Apple упали на 3,6 % после того, как Barclays понизил их рейтинг с «равного веса» до «недостаточного веса», то есть порекомендовал инвесторам снизить их долю в своих портфелях.
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