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Мировое обозрение

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Акции Apple названы бесперспективными — инновации в iPhone закончились, на сервисы давят регуляторы

Акции Apple названы бесперспективными — инновации в iPhone закончились, на сервисы давят регуляторы

В первый торговый день 2024 года акции Apple упали на 3,6 % после того, как Barclays понизил их рейтинг с «равного веса» до «недостаточного веса», то есть порекомендовал инвесторам снизить их долю в своих портфелях.

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