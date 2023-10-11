В России вступила в силу статья о штрафах за сбор краснокнижных грибов

В России для граждан наступила ответственность за сбор грибов, занесённых в Красную книгу. Изменения в законодательстве вступили в силу с 12 октября, следует из обзора, подготовленного компанией «КонсультантПлюс».
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