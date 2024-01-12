«Всё превращается в вал событий, которые уже не гарантируют сохранение поста губернатора Воробьёвым»

W

Walery

По всему появляется мнения, что это спланированные саботаж и диверсии посредством спящей агентуры. Обратите внимание - именно Московская область - поближе к властям, в которых полно либерасни! По всему готовится коллапс, в котором очевидно будут задействованы не только предумышленные аварии, но и миллионы бойцов из мигрантов и диаспор.