«Всё превращается в вал событий, которые уже не гарантируют сохранение поста губернатора Воробьёвым»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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W
Walery
По всему появляется мнения, что это спланированные саботаж и диверсии посредством спящей агентуры. Обратите внимание - именно Московская область - поближе к властям, в которых полно либерасни!  По всему готовится коллапс, в котором очевидно будут задействованы не только предумышленные аварии, но и миллионы бойцов из мигрантов и диаспор.
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