Правда.ру

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егорян Грузовян
    https://www.youtube.com/watch?v=Uo42IPlAG7gПоявилось видео, ...
  • Влас Семенюк
    Г. байдоны трампы и прочие прием, по предварительной записи, "говорить, коротко, просить, мало, у@бывать быстренько"!Байден срочно зах...
  • Meerflieger
    Как аукнется - так и откликнется...Kyiv Independent:...

Россия отправляет гуманитарные конвои для украинцев

Россия отправляет гуманитарные конвои для украинцев

Российские власти организуют доставку гуманитарной помощи украинскому населению, пострадавшему от спецоперации, а Вооруженные Силы готовы обеспечить безопасность гуманитарных коридоров в случае согласия Киева на их создание, заявили в Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх