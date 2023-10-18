Получены радионуклиды, использование которых перспективно в лечении онкологий

Физики Санкт-Петербургского университета и Радиевого института имени В.Г. Хлопина провели исследование ядерных реакций с использованием специально разработанного мишенного устройства для получения радионуклидов, которые могут быть использованы в диагностике и лечении онкологических заболеваний.