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Получены радионуклиды, использование которых перспективно в лечении онкологий

Физики Санкт-Петербургского университета и Радиевого института имени В.Г. Хлопина провели исследование ядерных реакций с использованием специально разработанного мишенного устройства для получения радионуклидов, которые могут быть использованы в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

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