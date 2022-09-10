В Греции увеличат стоимость «золотой визы»

Премьер Греции Мицотакис заявил о подорожании «золотой визы» для получения ВНЖ в 2 раза Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая Премьер Греции Мицотакис заявил о подорожании «золотой визы» для получения ВНЖ в 2 раза Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках, заявил, что «золотая виза» для иностранных инвесторов подорожает, ее стоимость увеличится в два раза — до 500 тысяч евро (около 30 миллионов рублей), передает РИА Новости.