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В Греции увеличат стоимость «золотой визы»

В Греции увеличат стоимость «золотой визы»

  Премьер Греции Мицотакис заявил о подорожании «золотой визы» для получения ВНЖ в 2 раза Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая  Премьер Греции Мицотакис заявил о подорожании «золотой визы» для получения ВНЖ в 2 раза Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках, заявил, что «золотая виза» для иностранных инвесторов подорожает, ее стоимость увеличится в два раза — до 500 тысяч евро (около 30 миллионов рублей), передает РИА Новости.

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