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Транспорт для гусиной охоты

Транспорт для гусиной охоты

Гусиная охота требует немало снаряжения – чучела, скрадки, лопаты, ружья, патроны, вещи, еда. И все это надо как-то доставить к полю, причем найденное поле почти наверняка окажется далеко от хорошей дороги.

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