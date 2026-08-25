Транспорт для гусиной охоты

Гусиная охота требует немало снаряжения – чучела, скрадки, лопаты, ружья, патроны, вещи, еда. И все это надо как-то доставить к полю, причем найденное поле почти наверняка окажется далеко от хорошей дороги.
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