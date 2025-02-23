С древнейших времён, охватывающих многие тысячелетия, Изначальная Вера наших мудрых Предков, была неотъемлемой частью повседневной жизни Славянких Родов.
Рождение и воспитание детей у древних Славян
Комментарии
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Александр Николаевич
Главное что бы все совершалось в гармонии с природой...
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20 час.
Nadezhda Lescenko
12 месяцев - это по какому календарю? если по нынешнему, то 108 месяцев - это 9 лет. Уточните какой календарь и чей использовался
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20 час.
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