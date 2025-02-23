Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Nadezhda Lescenko
    12 месяцев  - это по какому календарю?   если  по нынешнему, то 108 месяцев - это 9 лет.   Уточните какой календарь  ...Рождение и воспит...
  • Александр Николаевич
    Главное что бы все совершалось в гармонии с природой...Рождение и воспит...
  • Юрий Селиванов
    Благодарю за напоминание. Слава Богам нашим.День Бога Велеса

Рождение и воспитание детей у древних Славян

Рождение и воспитание детей у древних Славян

С древнейших времён, охватывающих многие тысячелетия, Изначальная Вера наших мудрых Предков, была неотъемлемой частью повседневной жизни Славянких Родов.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Главное что бы все совершалось в гармонии с природой...
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20 час.
Nadezhda Lescenko
12 месяцев  - это по какому календарю?   если  по нынешнему, то 108 месяцев - это 9 лет.   Уточните какой календарь  и чей  использовался
Ответить
20 час.
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