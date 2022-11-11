Военное обозрение

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Луций Корнелий Сулла. «Начало большого пути»

Луций Корнелий Сулла. «Начало большого пути»

Габриэль де Бурбон. Пленение Югурты Луций Корнелий Сулла, получивший прозвище Феликс (удачливый, счастливый) – одна из самых противоречивых фигур Древнего Рима.

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