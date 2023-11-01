Зачем французы целуют в пятую точку деревенскую официантку

Возможно, когда-нибудь на отдыхе аниматоры предлагали вам сыграть на пляже в шары. Незатейливая игра, в которой требуется бросить свой шар максимально близко к указанной отметке и не дать сделать это противнику.
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