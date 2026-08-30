Поток туристов с Хайнаня из Петербурга вырос почти вдвое за год

За первое полугодие 2026 года китайский остров Хайнань посетили 378 тыс. российских туристов, что на 68,4% больше, чем годом ранее.
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