РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Жители Ростокина смогут посетить новую виртуальную выставку Главархива

К юбилею киностудии «Мосфильм» Главархив открыл новую онлайн-выставку. Жители района Ростокино могут ознакомиться с материалами в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000 годы» (раздел «Медиатека», подраздел «Выставки»).

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