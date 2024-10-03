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Дорога смерти на Коренево на Курском фронте (ВИДЕО)

Дорога смерти на Коренево на Курском фронте (ВИДЕО)

Дорога к посёлку Коренево в Курской области превратилась в дорогу смерти для ВСУ, будучи под огневым контролем Армии России.

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