Зеленский заявил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что украинские войска пока не могут начать контрнаступление в связи с серьезной нехваткой вооружения.
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