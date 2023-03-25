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Зеленский заявил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки оружия

Зеленский заявил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что украинские войска пока не могут начать контрнаступление в связи с серьезной нехваткой вооружения.

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