Французы теряют интерес к сексу

Мужчины и женщины во Франции теряют интерес к сексу. Согласно опросу Ifop, проведенному в январе и опубликованному во вторник, 6 февраля, выяснилось следующее: четверо из десяти французов говорят, что у них в среднем один сексуальный контакт в неделю, по сравнению с почти шестью из десяти пятнадцать лет назад.