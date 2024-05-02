Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Круто сказано. Но согласна с каждой строкой. Путин - это наша безопасностьПро ВВП..... откр...
  • Владимир Акулов
    Вот , что  значит  ,  покаялся  по-настоящему  !  Совершенно  ИЗМЕНИЛСЯ    к  лучшему.Бывший уголовник,...
  • Николай Арзамасцев
    Если когда-нибудь торговля с финнами и восстановится, не видать им больше халявных цен на топливо, электричество, эле..."ОТВЕТКА" ОТ РОСС...

Взял деньги у мигранта - в тюрьму или за 30.000 на 15 лет

Взял деньги у мигранта - в тюрьму или за 30.000 на 15 лет

В печали : Полицаи, что берут деньги с приезжих могут лишиться хорошего дохода. Итак: очередное антикоррупционное дело Огромное количество мигрантов, которые должны проходить серьезные бюрократические процедуры, которые отсеивают «нежелательных» лиц и не позволяют откровенным преступникам получать возможность жить и работать в России, эти процедуры не проходят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх