Путин раскрыл потери ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют от 8 тысяч до 12 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), его трансляция ведется на Rutube.