За что боролись? Финляндия боится стать первым выкидышем НАТО

В Суоми истерика политиков заставляет население вспоминать о всех прелестях нейтрального статуса Людмила Николаева Фото: AP/ТАСС Материал комментируют: Малек Дудаков Петер Хилтонен В Суоми заговорили о выходе из НАТО.
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