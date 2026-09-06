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Антифашист

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Психов не привлекут: Поддубный разъяснил, кто с категорией «Д» будет принят в «Барс»

Психов не привлекут: Поддубный разъяснил, кто с категорией «Д» будет принят в «Барс»

Информация о привлечении добровольцев с категорией «Д» к службе в региональных подразделениях «БАРС» активно обсуждается в соцсетях.

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