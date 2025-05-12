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Путин заставил Трампа надавить на Зеленского по переговорам

Путин заставил Трампа надавить на Зеленского по переговорам

Россия перехватила инициативу в переговорах после ультиматума Украины и Европы Президент Владимир Путин вынудил американского лидера Дональда Трампа надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на новые переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной.

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