Путин заставил Трампа надавить на Зеленского по переговорам

Россия перехватила инициативу в переговорах после ультиматума Украины и Европы Президент Владимир Путин вынудил американского лидера Дональда Трампа надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на новые переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной.