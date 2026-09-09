Финишная прямая подготовки общественных наблюдателей

8 сентября в Большом зале заседаний Правительства Смоленской области состоялось расширенное совместное заседание Совета общественной палаты Смоленской области и регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2026 году.
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