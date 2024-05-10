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RT Russia

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В сети расходится сатирический ролик о Зеленском в короне

В сети расходится сатирический ролик о Зеленском в короне

В интернете расходится сатирический ролик о Владимире Зеленском, вообразившем себя королём. В видео демонстрируется, как  после просмотра инаугурации президента России Владимира Путина Зеленский примеряет на себя корону и мантию.

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