Алексей Хворостян – певец и исполнитель патриотической песни “Я служу России”, в последние годы исчез из поля зрения публики.
«На шоу я попал за деньги. Там куплено вообще все», – выпускник “Фабрики звёзд” Алексей Хворостян рассказал всю правду о проекте
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ОГ
Ольга Городищенская
В Какие шоу попадают без денег! Разве такое бывает?
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19 час.
АП
Анатолий Поляков
Что-то расплодилось у нас шоушвондеров,спортсменов,прыгающих через верёвочку или палку,бегающих наперегонки,катающихся на коньках,лыжах,на санках,и т.д.А кто работать будет,я внимательно спрашиваю??? Кинулись ,,оборонку"поднимать в связи с СВО,а ни рабочих,ни техников,ни инженеров,не хватает,начали пенсионеров подключать.Пора бы понять,что Производственная сфера-это основа Экономики,а всё остальное-просто вторично,или вообще,побочно-развлекательная деятельность,отвлекающая народ от Созидания.Оттого и такой низкий ВВП!!! Это же ясно как божий день! ,,Делу время,потехе час"--старую Истину совсем забыли?! А у нас,,Один с сошкой,а семеро с ложками" ждут халявы!!! Все на Трудовой Фронт!!!
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12 час.
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