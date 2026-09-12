В Воткинске состоится IX фестиваль детского и юношеского кино

Воткинск. Удмуртия. IX фестиваль детского и юношеского кино «ВТК Старт Фест» откроется 21 сентября в Воткинске (0+).
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