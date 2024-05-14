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Премьер Дании пообещала в течение месяца передать Украине истребители F-16

Копенгаген в течение месяца передаст в ВСУ истребители F-16 производства Соединенных Штатов. Об этом сообщила премьер Дании Метте Фредериксен, ее слова приводит журналист Die Zeit Йорг Лау в соцсети X (бывший – Twitter).

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