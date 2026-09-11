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Жители Западного берега заявили об угрозе выселения из-за нехватки воды

Пале­стин­цы на окку­пи­ро­ван­ном Запад­ном бере­гу обви­ня­ют изра­иль­ских посе­лен­цев в наме­рен­ном пре­кра­ще­нии пода­чи воды и целе­на­прав­лен­ных дей­стви­ях про­тив колод­цев.

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