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Одна из африканских стран разорвала дипотношения с Киевом

Одна из африканских стран разорвала дипотношения с Киевом

Власти Мали разрывают дипломатические отношения с Украиной. Как отмечает издание «Коммерсантъ», причиной стало то, что Киев выступил в поддержку повстанцев, которые ведут бои с правительственными войсками и ЧВК «Вагнер».

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