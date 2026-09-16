Лежнев уличил Сотникова в путанице с фирмами в Орле

Советник губернатора Сергей Лежнев продолжает выступать с ходатайствами о приобщении к делу материалов, которые, по его мнению, проливают свет на обстоятельства закупок медицинского оборудования в орловских учреждениях.
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