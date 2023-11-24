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Адам Мокока и Джейлен Хорд – авторы лучших моментов 8-го раунда Еврокубка

Адам Мокока и Джейлен Хорд – авторы лучших моментов 8-го раунда Еврокубка

Еврокубок представил подборку лучших моментов 8-го раунда регулярного чемпионата. Топ-10 возглавили Адам Мокока («Клуж») и Джейлен Хорд («Хапоэль Тель-Авив»).

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