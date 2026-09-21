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Царьград

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Пассажир отсудил 200 тысяч рублей у S7 за сорванный перелет

Пассажир отсудил 200 тысяч рублей у S7 за сорванный перелет

Мужчина отсудил у авиакомпании S7 крупную компенсацию за опоздание на стыковочный рейс в Китае.Житель Приморского края смог отстоять свои права в суде после неудачного семейного перелета.

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