Лавров заявил о вовлечении украинских наёмников в Африке

Сергей Лавров сообщил о привлечении украинских наёмников в террористические операции в Африке. На переговорах с министром иностранных дел Мозамбика обсуждались конфликты в Сахаро-Сахельской зоне и между ДР Конго и Руандой.
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