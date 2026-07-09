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Царьград

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Лавров заявил о вовлечении украинских наёмников в Африке

Лавров заявил о вовлечении украинских наёмников в Африке

Сергей Лавров сообщил о привлечении украинских наёмников в террористические операции в Африке. На переговорах с министром иностранных дел Мозамбика обсуждались конфликты в Сахаро-Сахельской зоне и между ДР Конго и Руандой.

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