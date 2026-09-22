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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Джеймс Дин и Мэрилин Монро глазами Ричарда С. Миллера

Джеймс Дин и Мэрилин Монро глазами Ричарда С. Миллера

Известный фотограф Ричард Миллер дожил почти до ста лет и за свою долгую жизнь сделал множество снимков, но самыми знаменитыми были и остаются его портреты актеров Мэрилин Монро и Джеймса Дина.

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