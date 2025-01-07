Китай успешно запустил спутник Shijian-25 для тестирования технологий дозаправки в космосе

Китай успешно осуществил первый орбитальный запуск 2025 года, отправив на орбиту спутник Shijian-25, предназначенный для тестирования технологий дозаправки спутников в космосе и продления срока их службы.
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